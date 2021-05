Senza casco viola il coprifuoco e fornisce false generalità ai carabinieri: arresto e multa di 400 euro

I Carabinieri della compagnia napoli centro – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno arrestato per evasione un 28enne del posto.

I Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia lo hanno fermato in via Santa Lucia senza casco a bordo di uno scooter assieme ad un amico. L’uomo, oltre che per violazioni del codice della strada, doveva essere sanzionato per aver violato la norma anti-covid del coprifuoco. Ha fornito delle false generalità, i Carabinieri hanno effettuato i dovuti accertamenti. Per il 28enne non solo l’arresto ma anche la sanzione di 400 euro.