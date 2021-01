Movida, controlli anti Covid tra multe e chiusure locali

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei “baretti”.

Durante l'attività sono state identificate 105 persone, controllati 3 veicoli di cui 2 motoveicoli, e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; inoltre, sono state sanzionate 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorprese a consumare bevande alcoliche nei pressi dei locali e senza rispettare il distanziamento sociale. Infine, sono stati identificati e sanzionati 12 minorenni che avevano creato un assembramento in via Carducci.

Controlli anche al centro storico

Gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del centro storico.

Nel corso dell'attività sono state identificate 53 persone di cui una sanzionata poiché non indossava la mascherina; in via Mezzocannone sono stati sanzionati i titolari di due bar poiché stavano servendo bevande alcoliche ed erano aperti oltre l’orario consentito. Per i due locali è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.