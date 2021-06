Movida, controlli ai baretti di Chiaia: identificate 225 persone e controllati sei locali

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti”, via Partenope e via Francesco Caracciolo dove hanno identificato 225 persone e controllato 6 esercizi commerciali.

In via Generale Orsini hanno controllato e denunciato 44enne napoletano già sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), poiché inosservante agli obblighi del provvedimento cui è sottoposto; inoltre, in viale Antonio Gramsci, sono stati bloccati e denunciati D.D.P. e P.M., napoletani di 51 e 54 anni con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, è stato notificato loro un ordine di allontanamento.