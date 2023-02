L'ex cinema Empire si trasforma in supermercato

Dopo essere rimasti chiusi per 20 anni, i locali che ospitavano il cinema Empire in via Francesco Giordani tornano a nuova vita, ospiteranno infatti al civico 20 un supermercato della catena Sole 365 in via di costruzione.

I residenti, però, temendo il caos traffico e la confusione, hanno già presentato un esposto. Il supermercato sorgerà tra l'altro a pochi metri da un altro locale simile e molto vicino ad un Sole 365 del limitrofo corso Vittorio Emanuele. C'è da rilevare però che anche gli ex cinema Adriano, Arlecchino e Alcione hanno seguito la medesima evoluzione.

Ormai con oltre 70 punti vendita Sole 365 si conferma come la catena in sempre più forte espansione. I locali di via Giordani si staglieranno lungo 800 metri quadrati su due piani.