Villa Comunale chiude in anticipo: c'è la manifestazione pro Palestina

Per consentire lo svolgimento di una manifestazione a favore del popolo palestinese, per ragioni organizzative e di sicurezza, è stata disposta la chiusura anticipata della Villa Comunale alle ore 17:00 di oggi mercoledì 15 maggio.

"Mercoledì 15 maggio saremo in piazza per difendere i palestinesi e i loro diritti sociali, economici e di indipendenza totale dal regime sionista e dai loro padroni occidentali, in primis USA e UE. Con gli stessi obiettivi sabato 1 giugno saremo alla manifestazione nazionale a Roma, contro le politiche di guerra del governo Meloni, corresponsabile diretto del genocidio a Gaza", è la nota dell'Unione Sindacale di Base.