Galleria Vittoria, chiuse le corsie in entrambi i sensi di marcia per due giorni

Dal 31 gennaio al via una serie di lavori stradali che interesseranno molte zone di Napoli. Le decisioni sono state stabilite nella seduta del 24 gennaio della Conferenza Permanente dei Servizi.

In particolare, dalle ore 6 del 31 gennaio alle ore 6 del 02 febbraio, saranno chiuse le corsie in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria per consentire opere di rimozione dei ponteggi dalle facciate esterne.

Dal 6 febbraio al 26 aprile programmata una serie di interventi di E-Distribuzione sui cavi della linea elettrica che comporteranno la chiusura di alcune strade a ridosso di Piazza Carità, Pignasecca e Quartieri Spagnoli.

Il calendario completo con le strade interessate ed i percorsi alternativi

Galleria Vittoria - chiusura per smontaggio dei ponteggi in facciata, lato via Acton e lato via Arcoleo: Dalle ore 6:00 del 31/01/2023 alle ore 6:00 del 02/02/2023 saranno chiuse le corsie di transito in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria per consentire, a seguito di ultimazione dei restauri delle facciate, lo smontaggio dei ponteggi in sicurezza. Considerata l’importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-PosillipoFuorigotta che riveste la Galleria Vittoria, si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa che prevede:

- in via Chiatamone, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-PosillipoFuorigrotta, l’istituzione di senso unico di circolazione verso Piazza Vittoria a partire dalla confluenza con via Santa Lucia fino all'intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli. Si prevede inoltre, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata sul lato destro del senso di marcia del tratto in questione;

- in via Giorgio Arcoleo, per consentire il collegamento in direzione ovest verso ChiaiaPosillipo-Fuorigrotta, l’istituzione di senso unico di circolazione verso Piazza Vittoria a partire dall’intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli; - in piazza Vittoria e via Partenope, per consentire il collegamento in direzione Centro, l’istituzione di senso unico di circolazione a partire dalla confluenza con via Caracciolo fino all'intersezione con via Santa Lucia. Per questo tratto, inoltre, è prevista la sospensione della pista ciclabile;

- in via Santa Lucia: il senso unico di circolazione da via Cesario Console a via Chiatamone e la sospensione della corsia preferenziale in questo tratto.

Via Pergolella Morbillo, via Pasquale Scura, via San Liborio, via Pignasecca, piazza Carità, via Toledo, via Monte Poveri Vergognosi - Lavori di E-Distribuzione spa per sostituzione di un tronco di linea elettrica MT in cavo interrato al fine di migliorare la rete distributiva.

I lavori saranno eseguiti lungo i tratti di seguito indicati:

- Dal 06/02/2023 al 08/02/2023 via Pergolella Morbillo: Nel tratto compreso tra il civico n.10 e via Pasquale Scura la strada sarà chiusa al traffico veicolare, consentendo l’accesso ai soli residenti dal tratto tra il civico 10 di via Pergolella Morbillo a Vico del Soccorso a doppio senso di circolazione con l’ausilio di movieri;

- Dal 09/02/2023 al 15/02/2023 via Pasquale Scura. Il tratto compreso tra via Pasquale Scura e via del Formale sarà chiuso al traffico veicolare. Come percorso alternativo viene proposto di deviare su via Pergolella Morbillo, proseguire su Vico del Soccorso, quindi su via del Formale con ritorno su via Pasquale Scura;

- Dal 16/02/2023 al 23/02/2023 via Pasquale Scura. Il tratto compreso tra via del Formale e via S. Liborio sarà chiuso al traffico veicolare ad esclusione dei residenti. Come percorso alternativo viene proposto, per chi è diretto alla Pignasecca, di proseguire fino all’incrocio con via R. a Portamedina con l’ausilio di movieri, imboccare la stessa fino in fondo con ritorno su via Pignasecca oppure girare su via del Formale che avrà il senso di marcia invertito;

- Dal 24/02/2023 al 22/02/2023 via S. Liborio. Il tratto compreso tra via Pasquale Scura e via S. Liborio sarà chiuso al traffico veicolare ad esclusione dei residenti. Come percorso alternativo viene proposto, per chi è diretto alla Pignasecca, di proseguire come di norma su via Pasquale Scura. Per tutta la durata dei lavori le auto saranno dirottate su via del Formale per la quale sarà invertito il senso di marcia;

- Dal 23/03/2023 al 28/02/2023 marciapiede lato chiesa piazza Carità;

- Dal 29/03/2023 al 05/04/2023 piazza Carità angolo via Pignasecca, in questo tratto il cantiere procederà lungo il marciapiede per poi immettersi nella parte terminale di via Pignasecca;

- Dal 10/04/2023 al 12/04/2023 piazza Carità attraversamento via Toledo;

- Dal 13/04/2023 al 14/04/2023: via Toledo, nel tratto compreso tra piazza Carità e l’incrocio con via Monte dei Poveri Vergognosi i lavori si svolgeranno all’interno di un Cunicolo Comunale tramite la sola apertura dei chiusini esistenti, pertanto la circolazione non subirà variazioni;

- Dal 17/04/2023 al 26/04/2023: via Monte dei Poveri Vergognosi. Il tratto compreso tra via Toledo e vico Lungo del Gelso sarà chiuso al traffico veicolare.