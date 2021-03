Chiude lo storico Gran bar Riviera: "Grave perdita per la città"

"Sono davvero rammaricato per questa notizia. Il bar Riviera era un luogo di ritrovo storico ed un'eccellenza nel settore", spiega a NapoliToday Francesco De Giovanni

Brutte notizie per uno degli storici esercizi commerciali della Riviera di Chiaia: ha chiuso il Gran bar Riviera. Lo storico locale è "nelle mani dei curatori fallimentari". La crisi nella zona, iniziata per il protrarsi dei lavori della stazione Arco Mirelli, ha toccato l'apice nell'ultimo anno con la crisi Covid. L'attività commerciale al momento è in vendita.

"La chiusura del bar Riviera è l'ennesima, grave perdita per il tessuto commerciale della città. Sono davvero rammaricato per questa notizia. Il bar Riviera era un luogo di ritrovo storico ed un'eccellenza nel settore. La ricaduta occupazionale è molto grave visto il numeroso personale che ivi lavorava. Purtroppo, oltre a politiche miopi del Comune, la pandemia ha dato il colpo di grazia", spiega Francesco De Giovanni, presidente della Municipalità I, a NapoliToday.