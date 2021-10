Babbo Natale rimosso in piazza Vittoria, la Camera di Commercio: "Polemica inutile. Era solo un test"

Sarà installato a ridosso delle festività natalizie. Aveva raccolto in poche ore molti apprezzamenti da parte dei turisti

E' rimasto solo 24 ore il gigantesco Babbo Natale installato ieri in piazza Vittoria. L'installazione luminosa è stata rimossa, come già annunciato, dalla Camera di Commercio che, in un comunicato parla di "polemica inutile" spiegando che era stato installato "solo al fine di testare i cavi di sostegno".

Babbo Natale di gomma è rimasto dunque in piazza solo per un giorno. Attualmente è rimasta solo la pedana. L'installazione definitiva, gradita dai turisti che avevano già scattato diversi selfie, sarà posizionata in loco più a ridosso delle festività natalizie.