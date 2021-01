Villa comunale, l'ascensore della Metro nel mirino dei comitati: "Uno scempio"

Questa mattina si è tenuta una manifestazione dei comitati e delle associazioni contro l’ascensore della Linea 6 in Villa Comunale. La realizzazione dell’impianto, secondo i manifestanti, sarebbe in netto contrasto con le norme sulla tutela dei beni culturali e del Paesaggio, disturbando i prospetti visivi della Cassa Armonica e della prestigiosa stazione scientifica Anton Dohrn. Il sit-in è stato promosso dal Comitato Portosalvo e dalle associazioni Progetto Napoli; Chiaia x Napoli; Cambiamó e dal Comitato Salviamo la Villa Comunale.

"Un mostro di ferro che sfregia la bellezza del parco"

"Viene da lontano la battaglia dei comitati in difesa del patrimonio della ciuttà e quindi anche della Villa comunale della quale, purtroppo, a otto anni di distanza celebriamo la devastazione. L'ultimo sfregio è questo sarcofago che, in sostanza, dovrebbe essere l'ascensore della Linea 6: questa metropolitana che aspettiamo da anni e non finisce mai", ha detto Antonio Pariante del Comitato Portosalvo.

"Quest'impianto - ha continuato - entra violentemente nella Villa comunale e ci propone questo mostro di ferro che sfregia la bellezza del parco. Per questo noi abbiamo intitolato la manifestazione di oggi 'addio alla bellezza', la bellezza di questa città. Duecento anni fa questo luogo era strraordinario, di grande splendore. Adesso c'è solo da dire che siamo nella piena decadenza di questo giardino storico".