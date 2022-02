Aggressione davanti all'Umberto e avances alla fidanzatina, 14enne picchiato da un coetaneo

In pieno centro, a Chiaia, in via Carducci, i carabinieri impegnati nel servizio di controllo alla movida, sono stati avvicinati da due ragazzini che chiedevano aiuto.

Il 14enne, che si teneva la testa dolorante, ha raccontato di essere stato aggredito da un coetaneo che prima aveva fatto avances alla fidanzatina.

L'aggressione è avvenuta nei giardinetti antistanti il liceo Umberto, da sempre ritrovo di ragazzini.

Il minore, residente in via Foria, è stato visitato da personale del 118 e refertato per “trauma cranico non commotivo con flc alla regione occipite-parietale”. Affidato alla madre, nel frattempo accorsa sul posto, è stato portato all’ospedale Cardarelli.

Per ricostruirne l'esatta dinamica dei fatti e identificare l'aggressore, sono in corso indagini dei militari dell'Arma.