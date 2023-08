Spari in piazza Municipio, ucciso un ragazzo di 24 anni

Spari a piazza Municipio, un 24enne, Giovanbattista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita sul ciglio della strada a poche centinaia di metri dal molo Beverello.

I colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto il giovane non gli hanno lasciato scampo. Vani i soccorsi.

Su posto polizia e carabinieri.

Fermato un sospettato

Ci sarebbe già una persona fermata per l’omicidio del 24enne. Il sospettato è stato portato in questura. Il movente sarebbe dettato da un possibile diverbio nato per futili motivi, ma al momento non vengono escluse anche altre ipotesi dagli inquirenti. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.