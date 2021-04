Percorsi pedonali protetti in tre strade nel cuore di Napoli: l'ordinanza

L'ordinanza della II Municipalità di Napoli che ha istituito percorsi pedonali protetti, con l'ausilio di dissuasori di sosta, in via Speranzella, vico Latilla e via Fabrizio Pignatelli

Con l'ordinanza n° 10 del 6 aprile 2021, la II Municipalità di Napoli ha istituito percorsi pedonali protetti, con l'ausilio di dissuasori di sosta, in via Speranzella (nel tratto da via Monte dei Poveri Vergognosi a via Concezione a Montecalvario), in vico Latilla e in via Fabrizio Pignatelli. Nelle motivazioni la municipalità cittadina spiega che le tre strade in questione, poichè prive di marciapiede, sono soggette al fenomeno della sosta selvaggia.

L'ordinanza istituisce

- in Via Speranzella, tratto da via Monte dei Poveri Vergognosi a via Concezione a Montecalvario, lungo il lato destro secondo il senso di marcia, un percorso pedonale protetto, con l'ausilio di paletti dissuasori di sosta, delimitati dalla segnaletica orizzontale dei limiti di carreggiata;

- in Vico Latilla, lungo ambo i lati, un percorso pedonale protetto, con l'ausilio di paletti dissuasori di sosta, delimitati dalla segnaletica orizzontale dei limiti di carreggiata;

- in via Fabrizio Pignatelli, lungo il lato sinistro secondo il senso di marcia, un percorso pedonale protetto, con l'ausilio di paletti dissuasori di sosta, delimitati dalla segnaletica orizzontale dei limiti di carreggiata.

Il provvedimento - si legge nell'ordinanza - avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale necessaria e posta a norma di legge, che verrà realizzata dalla ANM spa. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, per l’esatta osservanza dell'ordinanza. Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.