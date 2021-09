Maxi voragine nel cuore dei Quartieri Spagnoli, paura per i residenti|FOTO

Una maxi voragine si è aperta in via Speranzella, nel cuore del quartieri spagnoli questa mattina. Sono in corso gli accertamenti sul posto per stabilirne le cause e la pericolosità, ma sembra che sia riconducibile alla rottura di una condotta idrica durante dei lavori di manutenzione.

Preoccupazione per i residenti che chiedono l'immediata messa in sicurezza.