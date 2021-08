Crolla il solaio di un palazzo in via Sant'Antonio ai Monti., stradina situata a pochi passi dal corso Vittorio Emanuele. A scopo cautelativo, sono state comunque evacuate dodici abitazioni. Sono in corso verifiche tecniche e la messa in sicurezza della struttura di quattro piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre agli agenti della municipale. Non si registrano feriti.