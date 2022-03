Ztl di piazza Dante verso la riattivazione: ecco da quando

Al termine dei lavori di Via Cirillo previsti per il primo maggio, saranno riattivati i varchi telematici della ZTL di Piazza Dante, prevedendo un periodo di 15 giorni di pre-esercizio allo scopo di informare i cittadini. La ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante" doveva essere ripristinata con la riapertura della Galleria Vittoria, ma è restata sospesa per facilitare i flussi del traffico cittadino durante lo svolgimento dei lavori di rifacimento delle strade limitrofe.

Su questo tema si è riunita oggi la commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità presieduta da Gaetano Simeone. In apertura l’assessore Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza ha spiegato che l’amministrazione non ha nessuna preclusione ideologica sul tema ZTL ed intende intervenire ragionando sulle rilevazioni del traffico e ambientali.

Il dibattito

Per Giuseppe Marino, presidente della Municipalità 2, la città non è ancora pronta per affrontare il ripristino della ZTL sia per il perdurare della pandemia sia perché non vi è ancora ampia diffusione della mobilità sostenibile. Il dirigente servizio Viabilità e Traffico Giuseppe D’Alessio ha assicurato che per evitare disagi i cittadini saranno ampiamente informati in merito alla chiusura dei varchi.

Chiudere Piazza Dante tutti i giorni può creare nuovamente tante difficoltà alle zone limitrofe, in special per chi arriva dalla Municipalità 3, dalla zona collinare e dall'area a nord di Napoli, ha avvertito Gennaro Acampora (Partito Democratico) e ha proposto soluzioni diverse, eventualmente nei giorni festivi o in occasioni delle manifestazioni, escludendo la fascia oraria che c'era precedentemente.

Carlo Migliaccio, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, ha chiesto di aprire una discussione per creare un piano di mobilità di tutta la città, implementando i servizi di trasporto pubblico e abbassando le soglie di inquinamento. Al termine della riunione il presidente Simeone ha fatto presente l'esistenza di problemi tecnico-formali che impediscono l'eliminazione definitiva della ZTL e ha proposto a nome della commissione di prevedere, in occasione della riapertura nel mese di maggio una modifica della fascia oraria di chiusura dei varchi e contestualmente di aprire un tavolo di discussione con le parti interessate per trovare una soluzione definitiva e condivisa al fine di elaborare un piano traffico cittadino.