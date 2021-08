"Bisogna ravvivare le strisce che delineano gli stalli per disabili"

"Ravvivare le strisce che delineano gli stalli per disabili", é questa una delle prime cose che sarà fatta nei prossimi giorni ad Afragola, azione venuta fuori da un colloquio informale tra il vice presidente de La Battaglia di Andrea Luigi Concilio e il Comandante della Polizia Municipale di Afragola Micheke Orlando.

"Nonostante il periodo di ferie non perdiano colpi per tutelare i disabili, anzi... - dichiara Luigi Concilio - e proprio ieri mattina, in un colloquio informale con il comandante Orlando, entrambi abbiamo evidenziato che molto presto ad Afragola dovranno essere ricalcate le strisce degli stalli per disabili e, laddove manca, inserire l'apposito segnale verticale. Il comandante ci ha assicurato che ha intensificato i controlli - prosegue - cosa che possiamo confermare perché proprio stamattina abbiamo trovato una pattuglia in giro che si occupava proprio di controllare questo. Un'azione molto importante - conclude Concilio - che vede impegnati uomini e donne delle forze dell'ordine e de La Battaglia di Andrea che oltre a ripristinare la legalità, restituisce dignità e diritti ai disabili".