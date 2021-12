Botti vietati ad Afragola: "Ottima iniziativa"

"Un'ottima iniziativa quella del sindaco Pannone di vietare i botti - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - iniziativa a tutela di molti fattori, dall'inquinamento alla salute pubblica, ma il sindaco, nel fare questa ordinanza, ha pensato anche ai molti disabili neurologici, persone che non vivono assolutamente bene il capodanno coi botti, Andrea ad esempio, comincia a piangere e ad urlare, spaventato, ecco perché cercheremo di farlo addormentare prima, anche se difficilissimo, e soprattutto triste non averlo sveglio con noi a mezzanotte... Ma sono piú importanti le sue esigenze e la sua tranquillità. Già nel nostro primo incontro con Pannone ci rendemmo conto della sua sensibilità in materia di disabilità - prosegue - cosa confermata negli incontri successivi e confermata soprattutto con questa ordinanza. Noi tutti speriamo che i cittadini la rispettino - conclude - poiché nel caso contrario potrebbero essere denunciati, noi come La Battaglia di Andrea, ringraziamo il professor Pannone per la sua sensibilità".