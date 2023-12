Baby gang e spaccio di droga, Afragola al centro dell'inchiesta delle tv nazionali: "Qui lo Stato è assente"

Afragola protagonista in un programma televisivo Mediaset; baby gang che fanno da padrone nella città, spaccio di droga a cielo aperto nel Rione Salicelle, giro di auto rubate, incesti e di tanto altro marcio si è parlato all'interno del programma televisivo di Rete 4 Confessione Reporter in compagnia del giornalista locale Francesco Celarlo.

"Ho raccontato tutto ciò che purtroppo quotidianamente succede nella mia città - dichiara Francesco Celardo - dove lo stato è assente e le persone fanno ciò che vogliono sotto gli occhi di tutti. Talvolta non so cosa sia più grave, se le persone che delinquono o l'inerzia di chi le dovrebbe fermare - prosegue - sono un afragolese che ama Afragola ed è proprio per questo motivo che con la mia professione cerco di fare inchieste per migliorare questo luogo ma purtroppo molto spesso tutto ciò che faccio è a vuoto poiché chi dovrebbe prendere provvedimenti non lo fa ed Afragola continua ad essere terra di nessuno. Vorrei raccontare una città diversa - conclude - ma purtroppo ogni giorno la situazione è sempre la stessa, si tira avanti e si sta male".