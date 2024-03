L’associazione la Fenice promuove la settimana contro il bullismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si è aperta tra gli applausi della folla che ha gremito la sala consiliare del comune di Villaricca la presentazione per la settimana di sensibilizzazione contro il bullismo promossa dall’Associazione ‘La Fenice’ con presidente l’avvocato Loredana Granata col patrocinio del comune di Villaricca e in collaborazione con la proloco cittadina. Questa mattina è stato presentato il fitto programma di incontri che vedrà le socie dell’associazione stessa dialogare con esperti e istituzioni al fine di sensibilizzare su un tema, quello del bullismo, che è purtroppo ancora un tema caldo. A sostenere la giovane associazione che opera nell’hinterland di Napoli nord saranno anche le parrocchie del territorio, le forze dell'ordine, l'associazione culturale Madrearte e la Cooperativa Sociale ‘Amalia Fusco’. “Non possiamo abbassare la testa o volgere lo sguardo altrove- ha dichiarato l’avvocato Granata, presidente de ‘La Fenice’- bullismo e cyberbullismo mietono ancora oggi troppe vittime perché si resti indifferenti ed è importante-ha chiosato Granata- che il Comune e le altre agenzie socioeducative del territorio ci abbiano teso subito la mano per camminare assieme nella giusta direzione”. Si partirà il 4 marzo mattina, dalle 9 alle 12 con tavola rotonda e dibattito presso l’Istituto Cartesio di Villaricca per proseguire poi nei giorni successivi, dalle 10 alle 12 presso (un giorno per ogni Istituto fino all’8 marzo) l’Italo Calvino, l’Ada Negri il giorno 6, la Scuola media Siani per il giorno 7 sempre dalle 10 alle 12 ed infine l’Istituto Don Mauro chiuderà il giorno 8 marzo la settimana contro il bullismo. Non si tratta di certo di una novità per l’associazione La Fenice che già lo scorso anno ha riscosso notevole successo con la settimana di sensibilizzazione. E anche quest’anno l’associazione Madrearte presenterà uno spettacolo organizzato dai ragazzi delle scuole partecipanti al concorso “Uè bulli 2024”, il giorno 7 marzo alle ore 18:00 presso il teatro dell’associazione culturale facente riferimento all’attore e regista Antonio Diana.