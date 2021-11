Arrivano gli zampognari a Napoli: il Natale è davvero vicino|VIDEO

Una presenza immancabile a Napoli con l'avvicinarsi delle festività natalizie sono gli zampognari. Eccoli immortalati tra le strade del Vomero e più precisamente in una via Luca Giordano affollata, per la gioia dei presenti.

Chi sono gli zampognari: la tradizione

La zampogna è uno strumento tradizionale caratterizzato dalla presenza di più canne sonore (chanter). Oltre a Napoli e alla Campania la zampogna è molto diffusa nel centro-sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Il termine zampognaro viene solitamente conferito a quei musicisti o figuranti che con l'arrivo delle festività natalizie percorrono le vie storiche di Napoli, suonando le canzoni tradizionali del Natale. Di solito suonano in coppia: uno si occupa di suonare la zampogna vera e propria e l'altro la ciaramella o altri strumenti tradizionali a fiato. Gli zampognari sono prevalentemente pastori o contadini che si trasferiscono in città durante il periodo di Natale.