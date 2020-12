Il maltempo ha causato molti danni negli ultimi giorni a Napoli e in provincia. Tra Grumo Nevano e Casandrino si è aperta una voragine molto grande e pericolosa. Disposto lo sgombero di un edificio, ma potrebbe essere necessario disporre l'evacuazione anche in altri limitrofi per ragioni di sicurezza.

Sul posto anche il Genio Civile. Chiusa la strada.