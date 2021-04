Protocollo Covid, la denuncia di Schettino: "Non puoi andare in bagno al ristorante salvo grosse esigenze di urgenza"

"Sei seduto al ristorante e vuoi andare alla toilette? Non puoi andarci, salvo grosse esigenze di urgenza. Questa la nuova normativa per i ristoranti". E' quanto emergerebbe dal nuovo protocollo Covid al fine di evitare l'affollamento in luoghi chiusi. Secondo le faq di Palazzo Chigi infatti "l’uso dei servizi igienici posti all'interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità".

A denunciare il singolare e di fatto inapplicabile divieto, considerata la soggettività dell'eventuale urgenza, è Enrico Schettino, titolare della catena Giappo, che ha inaugurato da poco un nuovo locale nel quartiere Chiaia, Giappoke.

Ristoranti penalizzati

"In aereo e in treno oltre a star seduto accanto ad uno sconosciuto, vado liberamente in bagno. Perché al ristorante no. Se piove improvvisamente non è consentito far spostare all’interno: quindi chi ha ordinato e sta mangiando va via senza pagare? Il personale lo paghiamo mensilmente, non in base alle previsione del meteo", spiega a NapoliToday il ristoratore.