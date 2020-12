"Un Posto al Sole dance" è il nome, e non poteva essere altrimenti. È diventata virale l'idea di Giorgia Gianetiempo (Rossella) e Luca Turco (Niko), che sono riusciti a convincere i loro colleghi del set di Upas a ballare in modo scatenato. E soprattutto, a farsi filmare: la clip, montata da Luca Turco, è tutta da ridere. Guardare per credere.