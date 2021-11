Tony Colombo in lacrime dopo un concerto: "Quanto resisterò senza di voi?"

Grande emozione per Tony Colombo dopo un concerto. I suoi fans lo hanno acclamato a gran voce e lui non ha retto, scoppiando in lacrime nel backstage. Il momento è stato immortalato con un video e postato sui social. Le immagini sono diventate subito virali e il cantante neomelodico ha usato parole dolci per gli appassionati delle sue canzoni.

“31 OTTOBRE 2021…Ma se continuate a farmi piangere così..Quanto resisterò senza di voi???”, ha scritto Tony Colombo su Facebook mentre è in giro per l'Europa con il suo tour.