Carlo, quarant'anni in ferrovia: "Portavo i migranti del Sud a lavorare in Germania"

Carlo Mazzarelli compirà 90 anni a dicembre. Non vuole denunciare fatti scabrosi o esporre notizie eclatanti. Carlo Mazzarelli, napoletano nato a Parigi, ha una grande memoria che custodisce un pezzo della Napoli di una volta. Dei suoi quasi 90 anni, oltre 40 li ha trascorsi da macchinista delle Ferrovie: "Quando erano le Ferrovie dello Stato" dice con un pizzico di nostalgia e mentre mostra tutte le onorificenze di cui è stato insignito.

Attraverso il suo racconto tratteggia un Italia che non esiste più. "C'era miseria, tanta. E io conducevo i treni che portavano le persone del Sud in Francia o in Germania in cerca di lavoro. Erano migliaia. Sceglievano il treno notturno. Si addormentavano in Calabria, Basilicata, Campania e si risvegliavano in una Paese diverso, per cominciare una nuova vita".

Carlo racconta di treni a vapore, di velocità che oggi sembrano ridicole: "Un treno veloce poteva arrivare a 100 chilometri orari". Racconta anche delle Ferrovie come di un qualcosa vicino alle fasce deboli della popolazione: "Ricordo che ogni 6 gennaio c'era la befana per i bambini delle famiglie più disagiate. E ricordo anche che si organizzavano treni settimanali gratuiti per chi non si poteva permettere di andare al mare. C'era una maggiore vicinanza alle persone".

Nato in Francia perché la sua famiglia aveva messo in piedi una fabbrica di pennini d'oro per penne stilografiche, Carlo Mazzarelli arrivò a Napoli all'età di 8 anni per sfuggire al dramma della Seconda guerra mondiale. Nelle Ferrovie dello Stato entrerà all'età di 23 anni: "Era una conquista per me. Venivo da quattro anni in Alfa Romeo mal pagati. Le Fs per me rappresentavano un riscatto sociale e anche l'occasione di servire la mia comunità".