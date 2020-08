Dolce&Gabbana, nuovo spot nel Rione Sanità (VIDEO)

Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini è il primo "vicolo della cultura" in Italia, in via Montesilvano, un luogo che fino a poco fa era noto come zona di spaccio ma che grazie all'associazione Opportunity Onlus, a dicembre del 2019, è stato trasformato grazie a opere di street art, installazioni artistiche, agenzia di servizi gratuiti per famiglie e bambini in due beni confiscati alla camorra. "Quando abbiamo progettato con tutta l'associazione il nostro vicolo l'idea era quella di battere la criminalità con la bellezza e cultura. E vedere che quel vicolo è ora simbolo di bellezza è un orgoglio per tutti noi" così Davide D'Errico presidente di Opportunity Onlus.