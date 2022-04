Napoli ieri&oggi: quando Santa Lucia era bagnata dal mare

Via Santa Lucia non è sempre stata una strada interna. Fino alle fine dell'800, infatti, era bagnata dal mare, come dimostrano le foto d'epoca inserite in questo video. Durante il '600 divenne addirittura meta di turismo d'elite. A cambiare il suo destino furono i lavori del Risanamento, a cavallo tra l'800 e il '900. Lavori che crearono dal nulla diverse strade, come via Partenope. Non tutti furono d'accordo con la trasformazione della città. Gli intellettuali denunciarono speculazioni edilizie. Tra loro, c'era anche la voce di Matilde Serao.

(Foto d'epoca dal libro "Napoli com'era", a cura di Attilio Wanderlingh, ed. Intra Moenia)