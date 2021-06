Balletto e videoclip di Rita De Crescenzo alla Riviera di Chiaia: scoppia la polemica

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuova esibizione di Rita De Crescenzo, l'influencer di Tik Tok protagonista del balletto davanti ai vigili urbani delle scorse settimane. La donna ha ballato e cantato la sua "hit" per la realizzazione di un videoclip alla Riviera di Chiaia davanti a numerose persone.

Non sono mancate le polemiche, in particolare dal consigliere Francesco Emilio Borrelli: "Come ha potuto bloccare il traffico, girare un video, sparare musica a tutto volume tra Mergellina e la Riviera di Chiaia ovviamente senza usare la mascherina senza che nessuna pattuglia passasse e intervenisse? L'evento era stato addirittura annunciato pubblicamente stamattina".