Pizza Day, Pecoraro Scanio e Manfredi. "Auguri ai pizzaiuoli difensori del Made in Italy"

In occasione della festa di Sant Antonio Abate (Sant ‘Antuono) protettore del fuoco e dei pizzaiuoli Il promotore della campagna PizzaUnesco Alfonso Pecoraro Scanio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno rivolto, in un breve video, un augurio a tutti i Pizzaiuoli napoletani del mondo.

Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, ha anche omaggiato il sindaco del fior di conio da 5 euro dedicato dalla Zecca Italiania alla pizza. "I pizzaiuoli di scuola napoletana sono veri difensori del riconoscimento Unesco. Occorre garantire tracciabilità e valorizzazione per chi usa prodotti agroalimentari campani o italiani e per chi segue davvero la tradizione artigianale che fa della pizza napoletana in eccellenza mondiale", ha dichiarato l’ex ministro dell’agricoltura che dal 2000 ha avviato le azioni di tutela per questo simbolo di Napoli e dell’Italia. "Auguri a tutti i pizzaiuoli che rendono grande e famoso nel mondo questo simbolo della nostra città", ha concluso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.