Napoli ieri&oggi: come sono cambiate le piazze?

In 70 anni la città ha cambiato volto ma non sempre in meglio. Il verde che prima dominava a Municipio, Dante e Garibaldi è stato sostituito dal cemento

Dagli Anni '50 ad oggi il volto di Napoli è cambiato drasticamente. Sempre in meglio? Difficile affermarlo, soprattutto guardando come si presentavano negli Anni '50 e '60 alcune delle principali piazza della città, come Municipio, Dante e Garibaldi. Tutto il verde che animava questi spazi è scomparso e ha lasciato spazio al cemento. Per la nuova video-rubrica "Napoli ieri&oggi" abbiamo messo a confronto le immagini di oggi con quelle d'epoca. Il confronto, purtroppo, è impietoso.

(Le immagini d'epoca sono prese dalla pagina Facebook Napoli Retro)