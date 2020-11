Maradona, un ricordo dall'Argentina: "Diego protettore dei napoletani"

La scomparsa prematura di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo, e non solo quello calcistico. Sono stati tanti gli omaggi che in questi giorni gli sono stati tributati, persino tra le macerie siriane, ma le "sue case" Napoli e Buenos Aires si sono particolarmente distinte, sfidando anche la pandemia. Un ponte tra Napoli e l'Argentina si è simbolicamente eretto in queste ore, per un gemellaggio straordinario nel nome de El Pibe de Oro. NapoliToday ha intervistato Andrea Camera, fondatore nel 2013 dell'unico club napoli in Argentina: il Club Napoli "Buenos Aires".

"Il nostro protettore"

"Abbiamo appreso della notizia quasi in tempo reale. Alla conferma della notizia, oltre a versare lacrime di dolore, ci siamo uniti tutti in un abbraccio collettivo e nonostante le restrizioni per il Covid ci siamo catapultati nelle piazze, nelle strade per darci una parola di conforto. Diego è sempre stato il nostro ambasciatore, l'uomo di riferimento, il nostro protettore. Diego è il protettore dei napoletani in Argentina", ha detto Camera. Nel video l'intervista integrale.