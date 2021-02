Il successo di Mina Settembre, il dietro le quinte tra risate e "papere" della serie che ha incantato tutti

Una chicca per gli appassionati di Mina Settembre, la serie di RaiUno ambientata a Napoli, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che ha come protagonista Serena Rossi. A pubblicarla sulla propria pagina Facebook la stessa attrice napoletana: il backstage dell'ultima puntata della serie che si è conclusa ieri, in attesa del sequel richiestissimo dai fans.

COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA FINALE: CLICCA QUI