Vi porto nella nuova linea 6 della Metropolitana di Napoli |VIDEO

Otto stazioni, 5,5 chilometri di lunghezza, un tempo di percorrenza stimato di 16 minuti per andare da Municipio a Mostra d'Oltremare. E' la nuova Linea 6 della metropolitana di Napoli che, dopo trent'anni di lavori e rinvii, apre i battenti da domani, 17 luglio 2024. La stampa ha potuto fare un giro in anteprima e nel video e nell'articolo vi mostriamo e raccontiamo che cosa abbiamo visto, considerando che non erano accessibili, per motivazioni non specificate da Anm, metà delle stazioni: Mergellina, Lala, Augusteo e Mostra.

Municipio

Il tour parte dalla stazione Municipio dove c'è l'interscambio con la Linea 1. Con lo stesso biglietto i cittadini potranno accedere, dal piano -1 della stazione, alla linea 6. Si tratta di una stazione che non aggiunge nulla a quanto si vede già negli spazi della Linea 1. I treni sono i vecchi ltr comprati in occasione di Italia '90 e revampizzati per l'occasione. Allo stato attuale in dotazione ci sono cinque trenini a composizione singola, ma solo tre saranno contemporaneamente in esercizio perché, come spiegato dall'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza, uno sarà d'emergenza e un altro sarà in manutenzione. La frequenza dovrebbe essere, all'inizio, di un treno ogni 13 minuti.

Ciò comporterà una limitata capacità di passeggeri, almeno per i primi mesi. Anm calcola di poter trasportare 7-800 viaggiatori ogni ora, con un limite fissato a 150 per singola corsa, a fronte dei 7.500 previsti quando si andrà a regime. Il secondo intoppo è rappresentato dalla mancanza di aria condizionata nei vagoni. Durante l'estate, la temperatura interna è ai limiti della sostenibilità. La situazione migliora quando il treno parte ed entra in funzione il sistema di ventilazione.

Chiaia

La prima fermata è Chiaia-Monte di Dio, realizzata da Umberto Siola, con opere di Peter Greenway. E', in tutta probabilità, la stazione più complessa da un punto di vista architettonico e artistico. Nei vari livelli ci sono continui rimandi alla mitologia classica: da Giove a Nettuno, passando per Cerere e Proserpina. Appena si scende ci si immerge in un suggestivo universo rosso sangue che richiama l'inferno. La banchina è dominata da una cupola sulla quale sono stati raffigurati centinaia di occhi, un richiamo al dio degli inferi Plutone, con un rosone centrale dalla quale entra la luce della superficie. Salendo i colori cambiano e diventano più tenui fino al candido bianco della galleria d'arte, dove trovano spazio riproduzioni di opere dal carattere greco-romano. La galleria è attraversata da un potente raggio di luce proveniente dall'esterno e ciò ripropone, in tempi estivi, il problema della temperatura perché la sala è senza aria condizionata.

La stazione ha due uscite, la prima è quella di via Chiaia, all'altezza dell'ascensore; la seconda è piazza Santa Maria degli Angeli, ma non ci sono le scale mobili: è raggiungibile solo a piedi, con un percorso a spirale, o con l'ascensore. La stazione sembra avere qualche problema di infiltrazioni visto che, risalendo dai binari alla superficie, è visibile un piccolo crollo di stucco con tanto di buco nel soffitto. Essendo la stazione realizzata per lo più in cartongesso bisognerà valutarne la tenuta nel tempo.

San Pasquale

Il tema della fermata San Pasquale è l'acqua ed è un elemento visibile da subito. Il riferimento, in questo caso, è storico. L'area sulla quale sorge la stazione è un luogo "rubato all'acqua" in quanto fino ai lavori del risanamento, a fine '800, era sommerso. I passeggeri che risalgono in superficie attraverso la carcassa stilizzata di un relitto finito in fondo al mare. La stazione è di Boris Pedrecca, le opere di Peter Kogler. L'uscita è sulla Riviera di Chiaia, poco dopo l'incrocio che porta proprio a piazza San Pasquale.

Arco Mirelli

Forse la stazione più chiacchierata delle otto perché, a pochi metri di distanza, nel marzo del 2013 crollò l'ala di un palazzo dando il via a un lungo contenzioso legale. Realizzata da Hans Kollhoff, le opere sono di Rebecca Horn. Al piano -2, tutto è rivestito di travertino romano, con elementi classici, come colonnati e pilastri. L'ambiente è inondato di luce naturale che arriva dalla superficie attraverso un gioco di vetri e aperture. L'uscita è in piazza della Repubblica.