"Maradona: Sogno benedetto": le prime immagini della serie Amazon sul più grande calciatore della storia

E' stato diffuso da Amazon Prime Video il primo teaser della nuova serie biografica che ripercorre la vita personale e calcistica di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, scomparso a novembre a soli 60 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno. La serie, prodotta da BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, sarà trasmessa in più di 240 paesi.

Il biopic ripercorre la storia di Diego dalle umili origini a Villa Fiorito a Buenos Aires, in Argentina, fino alla consacrazione in Europa, prima al Barcellona e poi soprattutto al Napoli, con i due scudetti e con l'Argentina campione del mondo '86.

Gli attori Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpreteranno Maradona nelle differenti età, mentre Julieta Cardinali e Laura Esquivel interpretano Claudia Villafañe. Nel cast anche Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani.