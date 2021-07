Meg e il video con Libero De Rienzo: "Mi dicesti 'vedi, la poesia è una cosa semplice...'" | VIDEO

La cantante partenopea Meg ha ricordato la sua collaborazione con Libero De Rienzo, attore e regista del video di Audioricordi, una sua canzona del 2007.

Questo il messaggio di Meg: "Dal primo momento che ti ho conosciuto ho capito che eri un visionario dall’ animo generoso. Quando ci siamo incontrati per parlare dello shooting mi hai detto che volevi girare in pellicola. Ma come? La pellicola costa troppo, ho pensato. No, avevi della preziosa pellicola che ti era avanzata del tuo primo coraggioso film come regista , “Sangue. La morte non esiste” (prodotto da te e @pozzi.Valentina e con un allora sconosciuto Elio Germano strepitoso protagonista) e l’hai messa a disposizione della nostra collaborazione. I giorni in cui abbiamo girato sono stati splendidi, intensi e pieni di fratellanza, intesa e slancio creativo. Tante risate, tante piccole trovate geniali e il tuo occhio pazzesco a creare inquadrature che sono diventate un tutt’uno con la canzone. Insieme a @esthervenanzi , @pozzi.valentina e @wondergiada conserviamo gelosamente il ricordo di quei giorni. Ieri Valentina mi ha detto che mentre giravamo nel piccolo teatro con quella luce incredibile, il microfono che pendeva dall’alto e il mio abito bianco, tu le hai detto “vedi, la poesia è una cosa semplice ...”. E avevi proprio ragione.

Ciao Picchio, è grande il dispiacere per la tua prematura scomparsa.

Mi lasci un grande regalo: il bellissimo video di Audioricordi".