Lambrenedetto, l'ultimo video: "Guardate qui a Milano, e poi parlano male di Napoli e del Sud"

Lambrenedetto XVI, noto videoblogger da sempre in prima linea contro il degrado urbano, ha pubblicato un nuovo video in cui paragona la situazione nel Milanese a quella che ha potuto osservare di persona a Napoli.

"Non in centro perché è tenuto bene, però nelle periferie anche a Napoli c'è da mettersi le mani nei capelli – ha spiegato a NapoliToday a commento del suo nuovo post – Ad iniziare dalla strada che porta dall'aeroporto alla città (il riferimento è Calata Capodichino, ndR), totalmente da riasfaltare".

"Però si dà l'idea, in Italia – spiega Lambrenedetto – che il degrado sia soltanto napoletano, quando ad esempio oggi Roma è messa molto peggio e qui al Nord a Milano provincia, ad esempio, siamo messi altrettanto male".

"Purtroppo – conclude – è la provincia di Napoli ad essere in condizioni difficili, ma l'importante è che i cittadini rompano il ca**o così che le amministrazioni cambino le cose. C'è gente che sporca a Napoli, ma conosco tantissime persone che si impegnano per la città, che vanno in strada a pulire".