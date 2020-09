VIDEO - Il Nino D'Angelo di Jorit prende forma

Prosegue senza sosta il lavoro di Jorit che sta dando forma al suo Nino D'Angelo. Il cantautore partenopeo, con tanto di caschetto biondo, sta "colorando" la facciata di un palazzo nel quartiere di San Pietro a Patierno, dove nacque nel giugno del '57. L'opera sta sorgendo nella piazza principale del quartiere, nei pressi del Santuario Eucaristico di San Pietro Apostolo. Intanto, si registra un grande entusiasmo nel quartiere con tante persone che si recano sul posto per fare foto e selfie, anche se l'opera non è ancora ultimata. Non manca, però, qualche polemica social, con alcuni utenti che denunciano lo stato di degrado del palazzo dove l'opera di Jorit sta nascendo. C'è anche chi ha scritto: "Sono stati spesi tanti soldi per questo e poi per aggiustare i parchi nemmeno un euro.Che vergogna, io tutta sta pubblicità non la farei".