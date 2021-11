Gomorra, Salvatore Esposito e Marco D'Amore: "Ci siamo fatti un c... così. E' vergognoso quello che accade"

Gli attori che interpretano Ciro Di Marzio e Genny Savastano, tra le vie di Milano, in una gag sulla presunta mancata visibilità della serie tv nell'imminenza della messa in onda delle ultime puntate

"Siamo qui a Milano a fare promozione e non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro. Mancano foto, immagini, è assurdo. E' scandaloso, ci siamo fatti un c... così e niente in giro su Gomorra", denunciano scherzosamente Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) e Salvatore Esposito (Genny Savastano), prima di inquadrare una maxi locandina della stagione finale della serie tv.

Gomorra andrà in onda il 19 novembre su Sky, ma è già visibile per i clienti Extra.