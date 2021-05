Terminate le riprese di Gomorra, ecco quando andrà in onda in tv: "Non immaginerete cosa siamo stati capaci di fare"

Ultimi ciak per l'ultima stagione di Gomorra, che andrà in onda, come spoilerato da Salvatore Esposito e Marco D'Amore in una diretta Facebook tra quattro mesi o poco più su Sky Atlantic.

Salvatore Esposito (Genny Savastano): "Ieri è finito il mio percorso su Gomorra, tra qualche giorno finirà il tuo (rivolto a Marco D'Amore che interpreta Ciro l'Immortale). Nun sapit che v'aspett".

Marco D'Amore (Ciro Di Marzio): "Sono in trepidante attesa che il pubblico veda ciò che siamo stati capaci di fare, il fatto che mancano quattro mesi all'uscita di Gomorra o qualcosa in più mi fa rosicare, vorrei farvelo vedere ora. Genny e Ciro sono l'odio e l'amore di questa serie, ma non potete immaginare a che livelli, espressi al massimo".