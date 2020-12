Continuano i ciak in città per Gomorra 5. Il set si sposterà nel Porto di Napoli, nell'area Cantieri Partenope - ex Fabbrica Corradini dal 1° al 31 gennaio 2021, ma nel frattempo è stata pubblicato sul canale Instagram della serie tv una ripresa di un ciak che vede in scena Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito).