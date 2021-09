Il Gol di Koulibaly nel finale, dopo un errore di Kean, fa impazzire di gioia tutti i tifosi del Napoli. Soffermiamo l'attenzione su uno in particolare, che in un quartiere popolare di Napoli, mentre vede il carro attrezzi portare via la propria auto dimentica tutto per un attimo ed esulta in maniera sfegatata in strada.

Il video di Welcome to favelas.