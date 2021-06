Giuseppa, la nonna del Rione Sanità compie 110 anni e canta canzoni napoletane (VIDEO)

Festeggiata dai familiari più stretti nel suo basso in via dei Cristallini, la donna ha intonato alcuni brani della tradizione popolare

Gli anni sono 110, la vitalità è quella di donna con 40 anni in meno. Giuseppa Salerno è per tutti la nonna del Rione Sanità e nel suo basso, in via Cristallini, insieme ai suoi familiari più stretti, ha celebrato il suo compleanno con una grande torta.

Sul dolce, il numero 110, composto anche con dei palloncini azzurri. Giuseppa ha goduto degli abbracci dei nipoti, che oltre ad abbracciarla le hanno sussurrato parole d'affetto all'orecchio. Quando, poi, qualcuno, ha le ha chiesto di cantare, Giuseppa non si è tirata indietro, si è alzata dalla sedia e ha intonato due canzoni delle tradizione napoletana. "Io ho più di cento anni" ha ripetuto più volte la nonnina ad alcuni passanti che si sono affacciati, incuriositi, nel basso. Portati meravigliosamente. Tanti auguri dalla redazione di Napolitoday.