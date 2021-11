Galleria Laziale bloccata: si esibisce un neomelodico|VIDEO

" All’improvviso parte una musica neomelodica accompagnata da una voce napoletana e col crescere dei secondi aumenta il numero degli spettatori. Nulla di nuovo se non fosse per il fatto che questa volta lo spettacolo musicale è stato improvvisato all’interno della Galleria Laziale, che congiunge Fuorigrotta con Piazza Sannazzaro. Il folle momento, che ha creato momenti di ilarità tra gli automobilisti ma anche forti disagi a causa del traffico paralizzato, è stato immortalato in alcuni video postati su Tik Tok", denuncia il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Assenza di regole

“Si vuol arrivare all’anarchia totale, alla completa assenza di regole e di buon senso? Occorre prendere provvedimenti e avere tolleranza zero per chi si comporta in questo modo bloccando la circolazione e mettendo a rischio la propria e altrui incolumità", hanno commentato Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.