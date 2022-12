Gli auguri di Gianni Fiorellino a NapoliToday

“Nessuno è diverso in questo universo”, è il nuovo concerto di Gianni Fiorellino al Palapartenope, in programma il prossimo 18 febbraio.L'artista decide di dedicare il suo show alle “diversità” che ci rendono unici ed uguali allo stesso tempo, trasmettendo valori come la tolleranza contro il conformismo di questo mondo.

Il concerto è prodotto da “Leone Produzioni” e curato nella comunicazione dalla “B&G Art Event Communication” della giornalista Barbara Carere.