Il Covid non frena il desiderio dei napoletani di festeggiare il nuovo anno con i tradizionali fuochi d'artificio. Colpo d'occhio spettacolare ma non mancano le critiche da chi chiedeva maggior rispetto per le vittime del Coronavirus.

In tutti i quartieri della città non è mancato il benvenuto al 2021 nella speranza che sia di buon auspicio dopo il durissimo 2020.

Video di Mariano Lebro