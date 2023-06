Cannavaro a tre sullo scooter: c'è anche una bimba |VIDEO

In tre su uno scooter con una bambina nel mezzo. Una scena che, purtroppo, siamo abituati a vedere nella strade di Napoli. a rendere particolare il tutto è che alla guida del ciclomotore sembra esserci Fabio Cannavaro. Il video è stato girato con il cellulare da un cittadino, passeggero di un altro motorino, e poi pubblicato su TikTok con la scritta "Fabio Cannavaro addò fuj".

Le immagini sono state pubblicate sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli: "Decine di persone ci stanno segnalando questo video che ritrarrebbe Fabio Cannavaro in sella a uno scooter con due passeggeri a bordo senza casco, uno dei quali è una bambina. Potrebbe trattarsi di un sosia e per questo ci auguriamo che lo stesso Fabio possa smentire di essere lui alla guida. Diversamente, ci aspetteremmo scuse pubbliche perchè un campione come lui deve sempre ricordare di essere un esempio per tantissimi ragazzi".