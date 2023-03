Gli Arteteca messi ko da una piccola peste: arriva "Sos genitori"

Parte la nuova webserie del duo comico esploso a Made in Sud: racconteranno la loro vita familiare con scene esilaranti

La nuova web series "SOS Genitori” di Arteteca, la storica coppia nella vita e sul palco, Monica ed Enzo, ritorna sul web a partire dal 15 marzo. La web series, in sei puntate, racconta, tra vicende comiche ed esilaranti scene di vita familiare, il rapporto tra figli e genitori. Non poteva mancare la piccola Sara, figlia della coppia di artisti e talentuosa attrice, che, con papà Enzo e mamma Monica, farà divertire il pubblico social degli Arteteca. SOS Genitori andrà in rete dal 15 marzo sui canali social di Arteteca: Instagram, YouTube e Facebook.