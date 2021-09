La finta app in cui le mogli vendono tutto all'insaputa dei mariti|VIDEO

VINTEG è l’app gratuita che ti permette di vendere cose che non indossi più… specialmente se sono di tuo marito! Così Gli Scusateci, film-maker napoletani, trasformano gli spot della ben nota piattaforma Vinted in una parodia in cui se una cosa “non la metti, mettila a rendita”. Una finta app con cui una moglie vuole fare affari vendendo capi d’abbigliamento, ma soltanto della sua dolce metà. E vende di tutto. Perfino il vestito con cui quel giorno dovrebbero andare ad un matrimonio. Un modo ironico quello de Gli Scusateci, per sottolineare come, specie nell’ultimo anno, il commercio online sia diventato una consuetudine nella vita di ognuno.