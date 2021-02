Eav Soccavo e Pianura: da domani, 4 febbraio, ingressi regolamentati

Accesso alle banchine vietato se sui treni è già stata raggiunta la capienza massima, fissata al 50%. Mezzi su gomma come alternativa per andare incontro alle esigenze dei pendolari

L'Eav comunica che nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, ed in particolare per la necessità di evitare a bordo dei treni il verificarsi di situazioni di eccessivo affollamento, stante la limitazione dei passeggeri al 50% della capienza, a partire dal giorno 04/02/2021, nella fascia oraria mattutina 07:00-09:00 , il personale di controllo di EAV regolerà l’ingresso in stazione: se sui treni provenienti da Licola dovesse risultare raggiunto il numero massimo dei passeggeri consentiti, sarà inibito l’accesso alla banchina dei treni diretti a Napoli-Montesanto.

L'alternativa

L’azienda invita i viaggiatori ad utilizzare gli autobus sostitutivi, disposti già dal 3 febbraio, come alternativa ai mezzi su rotaia.

Sono 10 gli autobus che dalla stazione di Pianura, a partire dalle 6:30 e fino alle ore 15:00, effettuano partenze a intervalli di 15 minuti, e coprono il percorso Pianura - via Montagna Spaccata - Trencia - via Epomeo - Soccavo - raccordo tangenziale Vomero - tangenziale - uscita Capodimonte - Santa Teresa - Museo - via Broggia - via Costantinopoli - Museo e ritorno.

"L’obiettivo - spiega Umberto De Gregorio, presidente Eav - è prevenire affollamenti sui treni in direzione Montesanto negli orari più critici per la frequenza di lavoratori e studenti. Ulteriori 6 autobus saranno impegnati sullo stesso percorso dalle 11:00 alle 20:00".