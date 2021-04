Un video dedicato al surrealismo di Ribeiro sta spopolando sul web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sta avendo successo su Instagram il video dedicato all'artista surrealista più famoso al mondo, Santiago Ribeiro, realizzato dalla giornalista e curatrice d'arte campana Annalina Grasso, dal poeta siciliano Vincenzo Calì e dall'attore premio Crocitti 2019 Maurizio Bianucci. L’arte dunque è più viva che mai sul web anche grazie a questo video dalle 70 mila visualizzazioni, originale e intelligente, il quale ci dice che il libero arbitrio esiste e la volontà può essere forte delle nostre pulsioni e governare gli automatismi della mente che ci conducono spesso in incubo meta-cognitivo, scambiato purtroppo per la nostra “essenza vitale”. L’ipotesi che le scelte importanti dipendano dalla consapevolezza cosciente di una persona, che si tratti di un processo neuronale, ancora non ben specificato, o di altro, non è falsificabile, questo è il messaggio di fondo del video dedicato al surrealismo di Santiago Ribeiro.

